РБК: в 2021 году мошенники похитили у Wildberries 385 млн рублей

В 2021 году мошенники смогли похитить у Wildberries более 385 млн руб.

Об этом информирует РБК.

По данным издания, мошенники открывали на площадке свой магазин, оформляли покупку своего же товара, однако оплату не производили.

Отмечается, что маркетплейс фиксировал факт покупки и переводил собственные деньги «продавцам», после чего злоумышленники обналичивали их.

Согласно публикации примерно из 50 человек, участвовавших в преступной схеме, 14 были привлечены к уголовной ответственности.

По другим продолжается следствие.

Ранее три сотрудника Wildberries похитили со склада в Коледине товары на 5 млн руб.

Также Wildberries опроверг сообщения об удорожании услуги возврата товара.