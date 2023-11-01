Три сотрудника Wildberries похитили со склада в Коледине товары на 5 млн рублей. Их задержала полиция в подмосковном Подольске.

Об этом проинформировала руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В полицию обратился представитель интернет-магазина.

Он рассказал, что со склада в Коледине было похищено более 1,5 тыс. сменных кассет для бритья, 28 пачек с подгузниками.

Также подозреваемые пытались украсть порядка 4 тыс. единиц туши для ресниц разных фирм, отмечается в сообщении.

Были задержаны подозреваемые в совершении преступления — три сотрудника, в том числе уроженец ближнего зарубежья и ранее судимые жители Подмосковья и Ставрополья в возрасте от 24 до 43 лет.

Двух сотрудников задержали по месту проживания, третьего — при выезде с территории склада с очередной партией похищенных товаров.

Во время обыска квартиры одного из подозреваемых полицейские нашли часть похищенного товара.

Как заявил источник РИА Новости, речь идёт о складе Wildberries.