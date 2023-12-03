RT в Telegram
Подпишись

Полицейские в Москве задержали подозреваемого в убийстве своей бабушки

Короткая ссылка
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своей бабушки на западе Москвы.
Полицейские в Москве задержали подозреваемого в убийстве своей бабушки
  • РИА Новости

Об этом сообщает в своём Telegram-канале СК по Москве.

По данным следствия, 3 декабря в квартире жилого дома, расположенного на Площади Победы в городе Москве, мужчина 1989 года рождения ударил молотком по голове свою бабушку. Пожилая женщина 1944 года рождения от полученного повреждения скончалась на месте происшествия.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России (убийство)...
В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу», — отметили в ведомстве.

Ранее суд в Норильске избрал меру пресечения мужчине, которого обвинили в покушении на убийство троих местных жителей. Подозреваемого заключили под стражу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить