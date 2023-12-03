Полицейские в Москве задержали подозреваемого в убийстве своей бабушки

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своей бабушки на западе Москвы.

Об этом сообщает в своём Telegram-канале СК по Москве.

По данным следствия, 3 декабря в квартире жилого дома, расположенного на Площади Победы в городе Москве, мужчина 1989 года рождения ударил молотком по голове свою бабушку. Пожилая женщина 1944 года рождения от полученного повреждения скончалась на месте происшествия.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России (убийство)...

В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу», — отметили в ведомстве.

Ранее суд в Норильске избрал меру пресечения мужчине, которого обвинили в покушении на убийство троих местных жителей. Подозреваемого заключили под стражу.