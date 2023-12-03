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В МВД изучают видео нападения мужчины на женщину с ребёнком в Самаре

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Мужчина напал на женщину с ребёнком в Самаре после замечания из-за курения в подъезде.

Как сообщили RT в МВД Самары, в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер наблюдения в подъезде.

В соцсетях пишут, что инцидент произошёл в микрорайоне Южный Город-2 на Губернаторской улице. Также утверждается, что дебошир выбил дверь в другом подъезде, сжёг и вырвал камеру, а также разбил дверь на четвёртом этаже.

Ранее суд в Норильске избрал меру пресечения мужчине, которого обвинили в покушении на убийство троих местных жителей. Подозреваемого заключили под стражу.

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