Дептранс: московские службы работают в особом режиме на фоне снегопада
Об этом говорится в Telegram ведомства.
«ЦОДД: дорожная ситуация в городе стабильная, все городские службы работают в особом режиме. Городской транспорт работает штатно и без существенных задержек», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что из-за обильного снегопада автомобилисты едут медленнее и осторожнее — средняя скорость по городу составляет 26 км/ч.
Локальные затруднения сейчас наблюдаются в основном на МКАД.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на предстоящей рабочей неделе.