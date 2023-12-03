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Дептранс: московские службы работают в особом режиме на фоне снегопада

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Департамент транспорта Москвы заявил, что городские службы работают в особом режиме на фоне снегопада в столице.
Дептранс: московские службы работают в особом режиме на фоне снегопада

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«ЦОДД: дорожная ситуация в городе стабильная, все городские службы работают в особом режиме. Городской транспорт работает штатно и без существенных задержек», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что из-за обильного снегопада автомобилисты едут медленнее и осторожнее — средняя скорость по городу составляет 26 км/ч.

Локальные затруднения сейчас наблюдаются в основном на МКАД.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на предстоящей рабочей неделе.

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