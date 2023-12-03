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На автодороге М-9 «Балтия» в Истре произошло два ДТП, пострадавших нет

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Две аварии произошло на автодороге М-9 «Балтия» в Истре.
На автодороге М-9 «Балтия» в Истре произошло два ДТП, пострадавших нет
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом информирует ГУМВД России по Московской области.

Как отмечается в материале, водитель за рулём Datsun не справился с управлением и совершил попутное столкновение с Audi.

Пострадавших нет, пять автомобилей получили повреждения.

В это же время на данном участке дороги водитель Suzuki также не справился с управлением и совершил попутное столкновение с Ford.

Четыре автомобиля получили повреждения, пострадавших нет.

Ранее в Курской области один ребёнок погиб, четыре пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей.

Кроме того, пять человек пострадали в результате ДТП в Татищевском районе Саратовской области.

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