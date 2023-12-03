Ребёнок погиб, ещё четыре человека получили травмы в ДТП в Курской области

В Курской области один ребёнок погиб, четыре пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД России по региону.

Как отмечается в материале, автомобили Lada Granta и Lada 21214 столкнулись на 53-м км автодороги Курск — Поныри Золотухинского района.

«Несовершеннолетний пассажир 2017 года рождения автомобиля Lada Granta скончался», — сказано в заявлении.

Кроме того, пострадали три женщины и несовершеннолетний пассажир.

Ранее пять человек пострадали в результате ДТП в Татищевском районе Саратовской области.