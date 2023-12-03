Пять человек пострадали в результате ДТП в Саратовской области
- РИА Новости
Как сообщил в личном Telegram-канале начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин, травмы получили трое мужчин и две женщины.
«На месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются», — добавил он.
Ранее сообщалось о ДТП на 656-м километре трассы М-4 «Дон» под Ростовом-на-Дону, из-за которого приостановили движение автотранспорта.