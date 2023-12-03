RT в Telegram
Подпишись

Пять человек пострадали в результате ДТП в Саратовской области

Короткая ссылка
Авария произошла утром 3 декабря в Татищевском районе Саратовской области, где лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП пострадали пять человек.
Пять человек пострадали в результате ДТП в Саратовской области
  • РИА Новости

Как сообщил в личном Telegram-канале начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин, травмы получили трое мужчин и две женщины.

«На месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются», — добавил он.

Ранее сообщалось о ДТП на 656-м километре трассы М-4 «Дон» под Ростовом-на-Дону, из-за которого приостановили движение автотранспорта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить