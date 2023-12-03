На выставке «Россия» в Москве 3 декабря проходит День Башкортостана

На международной выставке-форуме «Россия» 3 декабря проходит День Башкортостана.

Астронавты и космический медведь ходят по улицам Москвы, чтобы пригласить на праздник всех желающих и отметить его на своём стенде-космолёте.

Башкирия — «космический» регион России. Только с её пасек мёд поставляется на МКС, и каждый космонавт знает его уникальный вкус.

2 декабря татарский Дед Мороз (Кыш Бабай) проехал по выставке «Россия» торжественным парадом.

Он выслушал новогодние стихи от собравшихся детей и вручил им сладкие подарки.

Кроме того, двухмиллионный посетитель международной выставки-форума «Россия» Марат Сабитов из Казани, который приехал на ВДНХ со своей супругой Марией, получил в подарок сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС.