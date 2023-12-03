Уголовное дело по факту убийства подростка возбудили в Иркутске

Конфликт между подростками, произошедший 2 декабря на остановке общественного транспорта в Иркутске, привёл к смерти 15-летнего подростка. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об убийстве, сообщили в областном СУ СК России.

В сообщении отмечается, что для установления всех обстоятельств инцидента 3 декабря в Качугском районе задержали двоих подростков. Следствие полагает, что они стали участниками этого конфликта. Задержанных доставляют на допрос.

«Следственным отделом по Октябрьскому району города Иркутска СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России (убийство)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области в отношении напавшего на пассажиров автобуса мужчины возбудили два уголовных дела.