В Челябинске против напавшего на пассажиров автобуса мужчины возбудили два дела

Мужчина, напавший с ножом на пассажиров автобуса, следовавшего из Челябинска в Чесму, стал фигурантом двух уголовных дел: о хулиганстве и угрозе применения насилия в отношении полицейского. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.

Следствие полагает, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинил травмы двум пассажирам. У одного из них зафиксировали поверхностные резаные раны.

«Подозреваемый скрылся с места происшествия, однако через короткий промежуток времени его местонахождение было установлено сотрудниками полиции. Во время задержания мужчина угрожал применением насилия в отношении представителя власти, демонстрируя острый предмет по типу ножа», — говорится в сообщении.

Задержанного доставили в территориальный следственный отдел. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения, а также избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при нападении в автобусе в Челябинской области.