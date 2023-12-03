В Челябинске против напавшего на пассажиров автобуса мужчины возбудили два дела
- РИА Новости
Следствие полагает, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинил травмы двум пассажирам. У одного из них зафиксировали поверхностные резаные раны.
«Подозреваемый скрылся с места происшествия, однако через короткий промежуток времени его местонахождение было установлено сотрудниками полиции. Во время задержания мужчина угрожал применением насилия в отношении представителя власти, демонстрируя острый предмет по типу ножа», — говорится в сообщении.
Задержанного доставили в территориальный следственный отдел. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения, а также избрании меры пресечения.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали при нападении в автобусе в Челябинской области.