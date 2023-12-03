Три человека пострадали при нападении в автобусе в Челябинской области
«Едва не закончилась трагедией обычная поездка рейсового автобуса Челябинск — Чесма», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, инцидент произошёл 2 декабря вечером. В полицию поступило сообщение от водителя автобуса, который рассказал о драке в салоне машины, добавив, что у зачинщика конфликта в руках имелся предмет, похожий на холодное оружие.
Прибывшие на место инспекторы ДПС установили, что в автобусе между пассажирами произошла словесная ссора.
«Которая переросла в драку, в результате которой пострадали три пассажира, в том числе одному из пострадавших причинены резаные раны», — говорится в сообщении.
Злоумышленника задержали. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь.