Три человека пострадали при нападении в автобусе в Челябинской области

Неизвестный напал на пассажиров автобуса Челябинск — Чесма в Челябинской области, три человека пострадали. Об этом информирует пресс-служба МВД России по региону.

«Едва не закончилась трагедией обычная поездка рейсового автобуса Челябинск — Чесма», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошёл 2 декабря вечером. В полицию поступило сообщение от водителя автобуса, который рассказал о драке в салоне машины, добавив, что у зачинщика конфликта в руках имелся предмет, похожий на холодное оружие.

Прибывшие на место инспекторы ДПС установили, что в автобусе между пассажирами произошла словесная ссора.

«Которая переросла в драку, в результате которой пострадали три пассажира, в том числе одному из пострадавших причинены резаные раны», — говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь.