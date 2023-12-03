RT в Telegram
Подпишись

Три человека пострадали при нападении в автобусе в Челябинской области

Короткая ссылка
Неизвестный напал на пассажиров автобуса Челябинск — Чесма в Челябинской области, три человека пострадали. Об этом информирует пресс-служба МВД России по региону.
Три человека пострадали при нападении в автобусе в Челябинской области

«Едва не закончилась трагедией обычная поездка рейсового автобуса Челябинск — Чесма», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошёл 2 декабря вечером. В полицию поступило сообщение от водителя автобуса, который рассказал о драке в салоне машины, добавив, что у зачинщика конфликта в руках имелся предмет, похожий на холодное оружие.

Прибывшие на место инспекторы ДПС установили, что в автобусе между пассажирами произошла словесная ссора.

«Которая переросла в драку, в результате которой пострадали три пассажира, в том числе одному из пострадавших причинены резаные раны», — говорится в сообщении. 

Злоумышленника задержали. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить