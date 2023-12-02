Минтранс: электронной очередью воспользовались более 40 тысяч водителей фур
- РИА Новости
Об этом в интервью ТАСС сообщил министр транспорта России Виталий Савельев.
«Вопрос с живыми очередями в этих пунктах пропуска решён», — сказал он.
При этом Савельев добавил, что на административных границах с новыми регионами была внедрена система мониторинга и информирования водителей о времени проезда до того или иного пункта пропуска.
Ранее Савельев сообщил, что автоматический паспортный контроль появится во Внукове и Кольцове.
На прошлой неделе число ожидающих выезда в Литву из России грузовиков составило 145.