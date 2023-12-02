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Минтранс: электронной очередью воспользовались более 40 тысяч водителей фур

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Сервисом электронной очереди через госграницу России за 2,5 месяца воспользовались более 40 тыс. водителей грузовиков.
Минтранс: электронной очередью воспользовались более 40 тысяч водителей фур
  • РИА Новости

Об этом в интервью ТАСС сообщил министр транспорта России Виталий Савельев.

«Вопрос с живыми очередями в этих пунктах пропуска решён», — сказал он.

При этом Савельев добавил, что на административных границах с новыми регионами была внедрена система мониторинга и информирования водителей о времени проезда до того или иного пункта пропуска.

Ранее Савельев сообщил, что автоматический паспортный контроль появится во Внукове и Кольцове.

На прошлой неделе число ожидающих выезда в Литву из России грузовиков составило 145.

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