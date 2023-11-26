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Число ожидающих выезда в Литву из России грузовиков увеличилось до 145

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Очередь из грузовиков, которые ждут выезда в Литву из России, увеличилась до 145 машин.
Число ожидающих выезда в Литву из России грузовиков увеличилось до 145
  • Gettyimages.ru
  • © CasarsaGuru

Об этом сообщила пресс-служба Калининградской областной таможни, передаёт РИА Новости.

По данным представителя таможни, 120 фур находится перед шлагбаумом, 25 машин — на нейтральной полосе.

«С 09:00 мск литовская сторона приняла всего 25 грузовых машин. Медленно работают. Три автомобиля в час примерно», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области на российско-литовском участке границы образовалась очередь из 80 грузовиков.

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