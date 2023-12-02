Росприроднадзор: четырём регионам России не хватает современных мусорных полигонов

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что четырём регионам России не хватает современных мусорных полигонов.

«Мы на сегодняшний момент подготовили большой обзор о том, где мы считаем ситуацию сложной», — цитирует Радионову РИА Новости.

Отмечается, что речь идёт об Ингушетии, Калининградской, Ленинградской областях и Краснодарском крае.

При этом глава ведомства добавила, что полигонное захоронение нужно сократить на 50%. По её словам, это один из ключевых показателей эффективности глав субъектов.

Ранее сообщалось, что рекультивацию свалки в Астраханской области планируют окончить в 2024 году.

Также РЭО совместно с десятью вузами создало программу об обращении с отходами.