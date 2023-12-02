Росприроднадзор: четырём регионам России не хватает современных мусорных полигонов
«Мы на сегодняшний момент подготовили большой обзор о том, где мы считаем ситуацию сложной», — цитирует Радионову РИА Новости.
Отмечается, что речь идёт об Ингушетии, Калининградской, Ленинградской областях и Краснодарском крае.
При этом глава ведомства добавила, что полигонное захоронение нужно сократить на 50%. По её словам, это один из ключевых показателей эффективности глав субъектов.
Ранее сообщалось, что рекультивацию свалки в Астраханской области планируют окончить в 2024 году.
Также РЭО совместно с десятью вузами создало программу об обращении с отходами.