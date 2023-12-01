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Рекультивацию свалки в Астраханской области планируют окончить в 2024 году

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В Ахтубинском районе Астраханской области полным ходом идёт рекультивация крупной свалки. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин в своих соцсетях.
Рекультивацию свалки в Астраханской области планируют окончить в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © Thicha studio

По его словам, работы выполнены на 65%, передаёт RuNews24.

За более чем 50 лет размер свалки достиг 23,5 га. На данный момент вывезено около 550 т мусора.

Работы проводят в рамках нацпроекта «Экология». Их планируют завершить в августе 2024 года.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области планируют построить мусоросортировочный комплекс мощностью до 350 тыс. т. Сроки реализации проекта — до конца 2025 года.

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