Рекультивацию свалки в Астраханской области планируют окончить в 2024 году

В Ахтубинском районе Астраханской области полным ходом идёт рекультивация крупной свалки. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин в своих соцсетях.

По его словам, работы выполнены на 65%, передаёт RuNews24.

За более чем 50 лет размер свалки достиг 23,5 га. На данный момент вывезено около 550 т мусора.

Работы проводят в рамках нацпроекта «Экология». Их планируют завершить в августе 2024 года.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области планируют построить мусоросортировочный комплекс мощностью до 350 тыс. т. Сроки реализации проекта — до конца 2025 года.