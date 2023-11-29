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РЭО совместно с десятью вузами создало программу об обращении с отходами

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев заявил, что РЭО совместно с десятью вузами запустил модульную образовательную программу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в экономике замкнутого цикла.
РЭО совместно с десятью вузами создало программу об обращении с отходами
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Образовательная программа, в разработке которой участвовали вузы — члены Консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла, включает десять учебных модулей. В первую очередь они рассчитаны на включение в программы магистратуры», — сказал Буцаев.

Он также отметил, что модульная структура и содержание лекций позволят адаптировать учебные материалы для программ бакалавриата и дополнительного образования.

Программу разрабатывали Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Российский университет дружбы народов, Национальный исследовательский технологический университет МИСИС, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, МГТУ имени Н.Э. Баумана, Пермский национальный исследовательский политехнический университет.

Ранее сообщалось, что РЭО и Амурская область подписали соглашение в сфере обращения с ТКО.

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