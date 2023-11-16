РЭО и Амурская область подписали соглашение в сфере обращения с ТКО

Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и губернатор Амурской области Василий Орлов обсудили развитие отрасли обращения с отходами в регионе.

Об этом информирует телеканал «360».

«К строительству на территории Амурской области, согласно федеральной схеме, планируется пять комплексных объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) общей мощностью обработки 190 тыс. т в год, утилизации — 54 тыс. т», — отметил Буцаев.

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве по формированию комплексной системы обращения с ТКО в регионе. В его рамках будут определены источники финансирования инвестпроектов, а также проведены мероприятия по повышению инвестпривлекательности региона для создания инфраструктуры по обращению с ТКО. Инвестпроекты могут получить поддержку со стороны РЭО.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области планируют построить мусоросортировочный комплекс мощностью до 350 тыс. т. Сроки реализации проекта — до конца 2025 года.