РЭО и Амурская область подписали соглашение в сфере обращения с ТКО
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Об этом информирует телеканал «360».
«К строительству на территории Амурской области, согласно федеральной схеме, планируется пять комплексных объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) общей мощностью обработки 190 тыс. т в год, утилизации — 54 тыс. т», — отметил Буцаев.
Стороны подписали соглашение о сотрудничестве по формированию комплексной системы обращения с ТКО в регионе. В его рамках будут определены источники финансирования инвестпроектов, а также проведены мероприятия по повышению инвестпривлекательности региона для создания инфраструктуры по обращению с ТКО. Инвестпроекты могут получить поддержку со стороны РЭО.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области планируют построить мусоросортировочный комплекс мощностью до 350 тыс. т. Сроки реализации проекта — до конца 2025 года.