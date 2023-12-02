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Суд оштрафовал канал «Айва ТВ» на 500 тысяч за ЛГБТ-пропаганду в клипе Лазарева

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Музыкальный телеканал «Айва ТВ» оштрафовали на 500 тыс. рублей за ЛГБТ-пропаганду* в клипе Сергея Лазарева.

Информация об этом появилась в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Отмечается, что речь идёт о видеоролике 2017 года на песню «Так красиво», который транслировал канал.

По данным ведомства, в видеоролике были показаны девушки, транслирующие «свои гомосексуальные предпочтения».

Сергей Лазарев и представители телеканала ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее Верховный суд признал движение ЛГБТ* экстремистской организацией.

Также в РПЦ назвали запрет ЛГБТ-движения* в России нравственной самозащитой общества.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

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