Суд оштрафовал канал «Айва ТВ» на 500 тысяч за ЛГБТ-пропаганду в клипе Лазарева
Информация об этом появилась в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
Отмечается, что речь идёт о видеоролике 2017 года на песню «Так красиво», который транслировал канал.
По данным ведомства, в видеоролике были показаны девушки, транслирующие «свои гомосексуальные предпочтения».
Сергей Лазарев и представители телеканала ситуацию пока не прокомментировали.
Ранее Верховный суд признал движение ЛГБТ* экстремистской организацией.
Также в РПЦ назвали запрет ЛГБТ-движения* в России нравственной самозащитой общества.
* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.