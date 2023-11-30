В РПЦ назвали запрет ЛГБТ-движения в России нравственной самозащитой общества

Запрет ЛГБТ-движения* в России, а также признание его экстремистской организацией есть не что иное, как форма нравственной самозащиты общества. Так на решение Верховного суда от 30 ноября отреагировали в РПЦ.

Как отметил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, деятельность ЛГБТ-движения направлена на вытеснение христианского представления о браке и семье из публичного и правового пространства.

«И это, конечно, в результате приводит к ущемлению прав верующих в странах, где ЛГБТ-движение получило свободу действий», — отметил Кипшидзе в беседе с РИА Новости.

Кипшидзе также добавил, что деятельность этого движения имеет признаки экстремистской организации, поскольку её результатом является уничтожение традиционного представления о браке и семье.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией, а также постановил запретить его деятельность в стране.

* ЛГБТ — Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.