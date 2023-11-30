Верховный суд признал движение ЛГБТ экстремистской организацией

Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в России.

«Исковые требования удовлетворить: признать международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретить его деятельность в России», — приводит РИА Новости слова судьи.

Уточняется, что решение о запрете ЛГБТ-движения в России вступает в силу немедленно.

Ранее сообщалось, что Минюст требует признать ЛГБТ экстремистской организацией и запретить её.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не следит за судебным процессом по запрету в России движения ЛГБТ.