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Верховный суд признал движение ЛГБТ экстремистской организацией

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Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в России.
Верховный суд признал движение ЛГБТ экстремистской организацией
  • Gettyimages.ru

«Исковые требования удовлетворить: признать международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретить его деятельность в России», — приводит РИА Новости слова судьи.

Уточняется, что решение о запрете ЛГБТ-движения в России вступает в силу немедленно.

Ранее сообщалось, что Минюст требует признать ЛГБТ экстремистской организацией и запретить её.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не следит за судебным процессом по запрету в России движения ЛГБТ.

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