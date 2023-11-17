Минюст России требует признать ЛГБТ экстремистской организацией и запретить её
«Подано административное исковое заявление о признании Международного общественного движения ЛГБТ экстремистским и о запрете его деятельности на территории Российской Федерации», — сообщает пресс-служба Минюста.
В деятельности ЛГБТ-движения министерство нашло «различные признаки и проявления экстремистской направленности».
В том числе ведомство увидело в действиях ЛГБТ «возбуждение социальной и религиозной розни».
Судебное разбирательство назначено на 30 ноября.
В июле президент Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола человека. Теперь это будет возможно только по медицинским показаниям. Также сменившим пол нельзя будет усыновить детей.