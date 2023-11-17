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Минюст России требует признать ЛГБТ экстремистской организацией и запретить её

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Минюст России требует признать ЛГБТ экстремистской организацией и запретить её в Российской Федерации. Такой иск министерство направило в суд.

«Подано административное исковое заявление о признании Международного общественного движения ЛГБТ экстремистским и о запрете его деятельности на территории Российской Федерации», — сообщает пресс-служба Минюста.

В деятельности ЛГБТ-движения министерство нашло «различные признаки и проявления экстремистской направленности».

В том числе ведомство увидело в действиях ЛГБТ «возбуждение социальной и религиозной розни».

Судебное разбирательство назначено на 30 ноября.

В июле президент Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола человека. Теперь это будет возможно только по медицинским показаниям. Также сменившим пол нельзя будет усыновить детей.

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