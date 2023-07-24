Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола человека. Теперь это будет возможно только по медицинским показаниям. Также сменившим пол нельзя будет усыновить детей.

Документ вносит изменения в закон об основах охраны здоровья граждан. Он также дополняет его статьёй, запрещающей проводить медицинские вмешательства и применять лекарства, направленные на смену пола, напоминает ТАСС.

Запрет не касается вмешательств, которые нужны для лечения врождённых аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний.

Закон также устанавливает, что смена пола одним из супругов является основанием для прекращения брака.