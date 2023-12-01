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RT: подозреваемый в похищении девочки Златы имел долги по кредитам

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Аркадий Новиков, которого подозревают в похищении восьмилетней Златы в Калужской области, задолжал по кредитам более 170 тыс. рублей, выяснил RT.
RT: подозреваемый в похищении девочки Златы имел долги по кредитам
  • Gettyimages.ru
  • © chekat

Также стало известно, за что он отсидел 11 лет в колонии строгого режима: в 2004 году мужчину признали виновным в организации покушения на убийство и вовлечении несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления.

После выхода из тюрьмы Аркадий женился на Ирине Новиковой, которая прежде была замужем за Дмитрием Новиковым, и взял фамилию супруги (ранее он был Дубининым).

Ранее в Калужской области пропала восьмилетняя девочка, она вышла из школы после обеда и не вернулась. Её мать получила на свой смартфон сообщение с требованием выкупа за ребёнка.

Источник RT сообщил, что девочку нашли живой в 28 км от Козельска в Тульской области. Её могли выкинуть из автомобиля.

По данным источника RT в правоохранительных органах, по подозрению в похищении восьмилетней девочки Златы из Козельска задержали семью из деревни Касьяново Калужской области.

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