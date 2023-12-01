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Тверская область присоединится к Тесту по истории Великой Отечественной войны»

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В Тверской области 1 декабря в рамках проекта «Большая история» пройдёт Тест по истории Великой Отечественной войны.
Тверская область присоединится к Тесту по истории Великой Отечественной войны»
  • Gettyimages.ru
  • © sengchoy

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Мероприятие приурочено ко Дню Неизвестного Солдата, 3 декабря, и проводится при поддержке сервиса «Росмолодёжь.Гранты» и Российского военно-исторического общества. С 2015 года в нём поучаствовали более 50 млн человек.

В Тверской области планируется провести тестирование на более чем 170 площадках для 7 тыс. участников.

Акция проходит при содействии регионального законодательного собрания.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область примет участие в Тесте по истории Великой Отечественной войны.

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