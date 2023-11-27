Нижегородская область примет участие в Тесте по истории Великой Отечественной войны

Нижегородская область примет участие в международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны», которая состоится 1 декабря.

Об этом сообщает newsnn.ru.

Акция состоится в рамках проекта «Большая история», который реализуют молодёжные парламенты при законодательных органах власти страны.

Цель теста — привлечь внимание к изучению отечественной истории и оценить уровень исторической грамотности населения.

В 2022 году в акции приняли участие более 2,5 млн человек из 46 стран.

Ранее сообщалось, что Большой этнографический диктант на очных площадках в Удмуртии написали более 6,7 тыс. человек. Акция проходила с 3 по 8 ноября.