Большой этнографический диктант в Удмуртии написали более 6,7 тысячи человек

Большой этнографический диктант на очных площадках в Удмуртии написали более 6,7 тыс. человек. Акция проходила с 3 по 8 ноября.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«С каждым годом участников становится всё больше: если раньше в Удмуртии работало 160 очных площадок, сейчас уже 210. Это говорит о том, что проект интересен жителям», — заявил министр национальной политики Удмуртии Эдуард Петров.

Участники, писавшие диктант онлайн, могли сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку.

Ранее сообщалось, что Оренбургская область примет участие в акции «Географический диктант».