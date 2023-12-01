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Мать пропавшей в Калужской области Златы: похитители знали, когда дочь будет одна

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Злоумышленники, похитившие восьмилетнюю девочку Злату в Калужской области, знали девочку в лицо и понимали, когда она будет одна, заявила в беседе с RT мать ребёнка Ирина.
Мать пропавшей в Калужской области Златы: похитители знали, когда дочь будет одна
  • РИА Новости

По словам женщины, обычно дочь была постоянно с ней и дома, и на работе. Однако в день похищения Злата осталась без присмотра на два часа.

Мать рассказала, что школьный автобус высаживает детей далеко от дома, поэтому им приходится идти пешком мимо собак и больших сугробов. 

По словам Ирины, дети боятся идти из школы. Вместе с другими мамами женщина неоднократно просила, чтобы учеников довозили до ближайшей остановки. Также мама Златы рассказала, что примерно за неделю до похищения показывала дочери соцролик о том, как обезопасить себя от незнакомцев и как действовать, если они позовут куда-то.

В распоряжении RT оказалось видео снежной горки, на которой Злата покаталась, когда шла домой из школы, и место, где её видели незадолго до похищения.

Ранее в Калужской области пропала восьмилетняя девочка, она вышла из школы после обеда и не вернулась. Её мать получила на свой смартфон сообщение с требованием выкупа за ребёнка.

Источник RT сообщил, что девочку нашли живой в 28 км от Козельска в Тульской области. Её могли выкинуть из автомобиля.

По данным источника RT в правоохранительных органах, по подозрению в похищении восьмилетней девочки Златы из Козельска задержали семью из деревни Касьяново Калужской области.

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