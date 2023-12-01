Мать пропавшей в Калужской области Златы: похитители знали, когда дочь будет одна
- РИА Новости
По словам женщины, обычно дочь была постоянно с ней и дома, и на работе. Однако в день похищения Злата осталась без присмотра на два часа.
Мать рассказала, что школьный автобус высаживает детей далеко от дома, поэтому им приходится идти пешком мимо собак и больших сугробов.
По словам Ирины, дети боятся идти из школы. Вместе с другими мамами женщина неоднократно просила, чтобы учеников довозили до ближайшей остановки. Также мама Златы рассказала, что примерно за неделю до похищения показывала дочери соцролик о том, как обезопасить себя от незнакомцев и как действовать, если они позовут куда-то.
В распоряжении RT оказалось видео снежной горки, на которой Злата покаталась, когда шла домой из школы, и место, где её видели незадолго до похищения.
Ранее в Калужской области пропала восьмилетняя девочка, она вышла из школы после обеда и не вернулась. Её мать получила на свой смартфон сообщение с требованием выкупа за ребёнка.
Источник RT сообщил, что девочку нашли живой в 28 км от Козельска в Тульской области. Её могли выкинуть из автомобиля.
По данным источника RT в правоохранительных органах, по подозрению в похищении восьмилетней девочки Златы из Козельска задержали семью из деревни Касьяново Калужской области.