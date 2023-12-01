Мать похищенной в Калужской области девочки заявила, что преступники били дочь палкой

Ирина Липовая, мать восьмилетней девочки, которую нашли после похищения в Калужской области, в разговоре с RT заявила, что злоумышленники били ребёнка палкой.

«Я буду всю жизнь молиться за тех людей (которые помогали искать дочь. — RT). Я никогда не забуду, кто её искал. Понимаете, эти люди для меня просто святые», — рассказала она.

Мать подчеркнула, что похитители били девочку палкой из-за того, что она плакала.

Ранее в Калужской области пропала восьмилетняя девочка, она вышла из школы после обеда и не вернулась. Её мать получила на свой смартфон сообщение с требованием выкупа за ребёнка.

Источник RT сообщил, что девочку нашли живой в 28 км от Козельска в Тульской области. Её могли выкинуть из автомобиля.