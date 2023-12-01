Мать похищенной в Калужской области девочки заявила, что преступники били дочь палкой
- РИА Новости
«Я буду всю жизнь молиться за тех людей (которые помогали искать дочь. — RT). Я никогда не забуду, кто её искал. Понимаете, эти люди для меня просто святые», — рассказала она.
Мать подчеркнула, что похитители били девочку палкой из-за того, что она плакала.
Ранее в Калужской области пропала восьмилетняя девочка, она вышла из школы после обеда и не вернулась. Её мать получила на свой смартфон сообщение с требованием выкупа за ребёнка.
Источник RT сообщил, что девочку нашли живой в 28 км от Козельска в Тульской области. Её могли выкинуть из автомобиля.