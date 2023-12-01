URA.RU: на Урале задержали стрелявших в голову студенту УрФУ

Сотрудники полиции задержали двоих друзей, стрелявших в голову студенту Уральского федерального университета (УрФУ).

Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Парни задержаны. В ближайшее время им должна быть избрана мера пресечения», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что представитель посольства Габонской Республики — первый секретарь Лео Кальвэн Мукумби — вылетел из Москвы в Екатеринбург, где 18 августа был убит аспирант Уральского федерального университета 32-летний Франсуа Нджелассили из Габона.

Трагедия произошла возле екатеринбургского кафе на улице Малышева. По неподтверждённым данным, мужчину ранили ножом во время драки.