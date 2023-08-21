Дипломат из Габона вылетел в Екатеринбург для выяснения причин смерти аспиранта УрФУ

Представитель посольства Габонской Республики — первый секретарь Лео Кальвэн Мукумби вылетел из Москвы в Екатеринбург, где 18 августа был убит аспирант Уральского федерального университета 32-летний Франсуа Нджелассили из Габона.

«Господин Лео Кальвэн вылетел в Екатеринбург, на место происшествия. Он намерен разобраться в случившемся, чтобы можно было информировать семью и власти Габона», — пояснили URA.RU в посольстве.

Также в Екатеринбург прибыли сёстры погибшего мужчины: одна из Москвы, другая — из Габона.

Франсуа Нджелассили был убит возле екатеринбургского кафе на улице Малышева. По неподтверждённым данным, мужчину ранили ножом во время драки.

Согласно информации вуза, он вёл научную работу на кафедре экономики природопользования УрФУ.