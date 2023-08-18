Kp.ru: в Екатеринбурге убили 32-летнего аспиранта УрФУ из Габона

В Екатеринбурге погиб аспирант Уральского федерального университета. Как сообщает kp.ru, речь идёт об убийстве 32-летнего Франсуа Нджелассили из Габона.

«Университет выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего и воздерживается от комментариев, пока идёт официальное расследование», — сказали изданию в пресс-службе УрФУ.

По неподтверждённым данным, мужчину ранили ножом во время драки на улице Малышева.

Согласно информации вуза, Франсуа Нджелассили занимался научной деятельностью на кафедре экономики природопользования.

Официальные комментарии правоохранительных органов не приводятся.