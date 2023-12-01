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Прокуратура Челябинской области проверит дело о гибели девочки при пожаре

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Прокуратура Челябинской области организовала проверку для выяснения всех обстоятельств, приведших к гибели девятилетней девочки при пожаре в жилом доме в селе Варна 1 декабря.
Прокуратура Челябинской области проверит дело о гибели девочки при пожаре
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Организована проверка по факту гибели в результате пожара девятилетней девочки в селе Варна. Также следственными органами СУ СК организована проверка, ход и результаты которой поставлены прокуратурой на контроль», — уточнили в ведомстве.

На место происшествия выехал прокурор Варненского района Николай Зубов.

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что девочка 2014 года рождения погибла при пожаре в селе Варна Челябинской области в ночь на 1 декабря.

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