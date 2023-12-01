Девятилетняя девочка погибла при пожаре в Челябинской области
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
К моменту прибытия пожарных в доме, где проживали четыре семьи, горели одна из квартир и крыша. Причины возгорания устанавливаются.
В ведомстве уточнили, что с семьёй погибшей девочки работает психолог.
«Семья характеризуется как благополучная», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в ночном пожаре в жилом доме в Хабаровске.