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Девятилетняя девочка погибла при пожаре в Челябинской области

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В селе Варна Челябинской области в ночь на 1 декабря при пожаре погибла девочка 2014 года рождения.
Девятилетняя девочка погибла при пожаре в Челябинской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

К моменту прибытия пожарных в доме, где проживали четыре семьи, горели одна из квартир и крыша. Причины возгорания устанавливаются.

В ведомстве уточнили, что с семьёй погибшей девочки работает психолог.

«Семья характеризуется как благополучная», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в ночном пожаре в жилом доме в Хабаровске.

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