Треть россиян отказались от использования соцсетей на работе

Работающие россияне, принявшие участие в новом исследовании, назвали факторы, влияющие на работоспособность. В их числе гаджеты и соцсети, начальство и погода.

Так, 31% респондентов заявили, что отказались от использования соцсетей в течение рабочего дня, чтобы поддерживать работоспособность на должном уровне, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

Также на работоспособность влияют факторы, которые от самих сотрудников не зависят. Так, 38% респондентов признались, что плохое настроение начальства негативно сказывается на результатах работы.

Ещё одним фактором, существенно влияющим на качество работы, россияне считают погоду. При наступлении осенне-зимнего периода 52% отмечают повышенную утомляемость, сонливость и общую раздражительность.

Критическим фактором, который имеет прямую связь с работоспособностью, опрошенные считают здоровье: 72% заявили, что наличие каких-либо недомоганий выбивает их из колеи.

Ранее сообщалось, что 80% российских компаний планируют проведение новогодних корпоративов — это показало новое исследование сервиса SuperJob.