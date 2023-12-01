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Треть предпринимателей из Москвы и Петербурга посещали психологов в этом году

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Согласно данным, полученным в результате исследования, 33% представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) в Москве и Петербурге в течение минувшего года обращались за помощью к психологу или психотерапевту.
Треть предпринимателей из Москвы и Петербурга посещали психологов в этом году
  • Gettyimages.ru
  • © ijeab

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование IFORS Research.

Так, 68% предпринимателей считают полезным обращение к таким специалистам. 44% из числа тех, кто посещал психолога, делали это от двух до четырёх раз в месяц, ещё 52% — раз в месяц и реже.

Кроме того, 58% московских предпринимателей и 47% петербургских заявили, что для них важно, чтобы у их подчинённых также была возможность посещать подобных специалистов при необходимости.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа» сообщало, что 67% россиян составляют своё резюме самостоятельно, ещё 13% советуются с семьёй и близкими, 8% — с друзьями.

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