Треть предпринимателей из Москвы и Петербурга посещали психологов в этом году
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Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование IFORS Research.
Так, 68% предпринимателей считают полезным обращение к таким специалистам. 44% из числа тех, кто посещал психолога, делали это от двух до четырёх раз в месяц, ещё 52% — раз в месяц и реже.
Кроме того, 58% московских предпринимателей и 47% петербургских заявили, что для них важно, чтобы у их подчинённых также была возможность посещать подобных специалистов при необходимости.
Ранее «Радио 1» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа» сообщало, что 67% россиян составляют своё резюме самостоятельно, ещё 13% советуются с семьёй и близкими, 8% — с друзьями.