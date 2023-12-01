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Депутат Нилов высказался за отмену взысканий за опоздания из-за форс-мажоров

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Депутат Государственной думы, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал о законопроекте, который защитит работника от штрафа или увольнения за опоздание, если оно произошло по причине форс-мажора, к примеру в силу погодных условий.
Депутат Нилов высказался за отмену взысканий за опоздания из-за форс-мажоров
  • РИА Новости

Нормы трудового законодательства защищают работников в том числе и от форс-мажорных обстоятельств, уточнил депутат в беседе с телеканалом «360».

По его словам, законодатели ознакомятся с законопроектом, который будет внесён. Нилов также выразил мнение, что права работника должны быть защищены дополнительно.

«Посмотрите, в Сочи — да вообще юг, Краснодарский край. Посмотрите, что творится. Разве работники виноваты, если там произойдёт поломка транспорта, или невозможно проехать?» — напомнил депутат.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить дисциплинарные взыскания в отношении граждан за опоздание на работу из-за погодных форс-мажоров.

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