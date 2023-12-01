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«Известия»: Россия вышла на абсолютный рекорд по продажам смартфонов

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В России поставлен абсолютный рекорд по продажам смартфонов.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных участников рынка и аналитиков.

Отмечается, что в январе–ноябре этого года было реализовано около 27 млн аппаратов.

По данным газеты, в декабре в России может быть продано ещё 2–2,5 млн аппаратов.

Как отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, в таком случае в России будет продано 33,5–34 млн смартфонов — больше, чем когда бы то ни было.

Ранее исследование показало, что у большинства детей поколения альфа есть смартфон.

Также аналитик Эльдар Муртазин посоветовал не заряжать смартфон сразу после улицы.

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