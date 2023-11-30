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Исследование показало, что у большинства детей поколения альфа есть смартфон

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Новое исследование показало, что у 94% детей поколения альфа (речь идёт о возрастной группе от 7 до 13 лет) есть смартфон, а первое устройство появляется у ребёнка в среднем в семь лет.
Исследование показало, что у большинства детей поколения альфа есть смартфон
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на совместное исследование Yappy и MAGRAM Market Research.

Чаще всего дети используют гаджеты для игр (83%) или общения (75%), а также для прослушивания музыки (63%) и просмотра фильмов (61%).

Самыми популярными видами контента названы короткие видео (84%), фильмы, мультфильмы и сериалы (55%), длинные видео (32%).

Ранее сообщалось, что большинство россиян заявили, что ребёнку нужно купить телефон к семи годам.

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