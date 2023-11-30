Аналитик Муртазин посоветовал не заряжать смартфон сразу после улицы

Ведущий аналитик Mobile Research Group, аналитик ИИ и рынка мобильной связи Эльдар Муртазин рекомендовал не ставить телефон на зарядку сразу после прогулки на морозе.

«Это может повредить аккумулятор. Поэтому по приходе домой нужно дать телефону отогреться 30—40 минут при комнатной температуре», — заявил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Также он отметил, что качество зарядного устройства тоже влияет на состояние аккумулятора. Оно должно быть оригинальным.

«Пользователь может купить зарядку другого производителя, но только оригинальную. От дешёвых подделок лучше воздержаться, потому что это может навредить устройству», — заключил Муртазин.

Ранее ведущий менеджер продукта RuStore Алёна Самарцева рассказала, что нужно сделать сразу после покупки нового смартфона. По её словам, важно запустить проверку антивирусом сразу после переноса данных.