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ТАСС: российских десантников и спецназ начали обучать стрельбе из винтовок НАТО

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Обучение стрельбе из трофейного стрелкового оружия НАТО включено в программу подготовки десантников и спецназа в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище.

Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что в программе подготовки есть образцы иностранных снайперских винтовок, штурмовых винтовок и пулемётов стран НАТО.

По данным агентства, это в основном трофейные образцы, захваченные в ходе СВО. 

«Военнослужащий на поле боя должен быть готов взять в руки любое оружие и знать тактико-технические характеристики оружия потенциального врага, чтобы преобладать над противником», — сказал руководитель группы инструкторов училища с позывным Успех.

В октябре в Донецке получили целую ракету РСЗО HIMARS благодаря точной работе ПВО.

В сентябре бойцы ВСУ на Сватовском направлении сдались в плен и принесли боеприпасы.

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