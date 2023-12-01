ТАСС: российских десантников и спецназ начали обучать стрельбе из винтовок НАТО
Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что в программе подготовки есть образцы иностранных снайперских винтовок, штурмовых винтовок и пулемётов стран НАТО.
По данным агентства, это в основном трофейные образцы, захваченные в ходе СВО.
«Военнослужащий на поле боя должен быть готов взять в руки любое оружие и знать тактико-технические характеристики оружия потенциального врага, чтобы преобладать над противником», — сказал руководитель группы инструкторов училища с позывным Успех.
В октябре в Донецке получили целую ракету РСЗО HIMARS благодаря точной работе ПВО.
В сентябре бойцы ВСУ на Сватовском направлении сдались в плен и принесли боеприпасы.