Обучение стрельбе из трофейного стрелкового оружия НАТО включено в программу подготовки десантников и спецназа в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище.

Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что в программе подготовки есть образцы иностранных снайперских винтовок, штурмовых винтовок и пулемётов стран НАТО.

По данным агентства, это в основном трофейные образцы, захваченные в ходе СВО.

«Военнослужащий на поле боя должен быть готов взять в руки любое оружие и знать тактико-технические характеристики оружия потенциального врага, чтобы преобладать над противником», — сказал руководитель группы инструкторов училища с позывным Успех.

В октябре в Донецке получили целую ракету РСЗО HIMARS благодаря точной работе ПВО.

В сентябре бойцы ВСУ на Сватовском направлении сдались в плен и принесли боеприпасы.