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«Известия»: банковские комиссии за оплату ЖКУ могут отменить в начале 2024 года

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Депутаты рассчитывают, что предложение освободить россиян от комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг через банк или платёжного агента будет реализовано уже в начале 2024 года. Законопроект при этом дорабатывался более трёх лет.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на парламентариев. В частности, зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Лябихов отмечает, что иногда комиссия за оплату ЖКУ может достигать 2—3% от общей суммы платежа.

Это особенно распространено в малонаселённых и труднодоступных районах, где плохо развита инфраструктура приёма платежей.

В Минфине и Минстрое проект закона пока не комментируют.

Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты в приоритетном порядке рассмотрят во втором чтении законопроект, предполагающий отмену банковских комиссий за платежи ЖКХ.

РБК отмечало, что российские банки высказались за сохранение комиссий.

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