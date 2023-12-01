«Известия»: банковские комиссии за оплату ЖКУ могут отменить в начале 2024 года
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на парламентариев. В частности, зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Лябихов отмечает, что иногда комиссия за оплату ЖКУ может достигать 2—3% от общей суммы платежа.
Это особенно распространено в малонаселённых и труднодоступных районах, где плохо развита инфраструктура приёма платежей.
В Минфине и Минстрое проект закона пока не комментируют.
Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты в приоритетном порядке рассмотрят во втором чтении законопроект, предполагающий отмену банковских комиссий за платежи ЖКХ.
РБК отмечало, что российские банки высказались за сохранение комиссий.