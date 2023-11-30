ЦБ России: крупнейшие экспортёры продолжили наращивать продажу валютной выручки

Самые крупные экспортёры продолжили в ноябре увеличивать продажу валютной выручки, заявила глава департамента финансовой стабильности ЦБ России Елизавета Данилова.

«Чистые продажи иностранной валюты 39 крупнейшими экспортерами повысились в октябре на 36% относительно предыдущего месяца — до $12,5 млрд, с начала ноября чистые продажи уже превысили этот уровень», — цитирует её Интерфакс.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин ранее выразил мнение, что в ближайшее время курс доллара будет приближаться к 90 рублям.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что экономический блок правительства России проверит информацию о трудностях, с которыми столкнулся бизнес из-за требования о возврате валютной выручки.