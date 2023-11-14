Песков: власти проверят жалобы на «имитацию» возврата валютной выручки

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что экономический блок правительства России проверит информацию о трудностях, с которыми столкнулся бизнес из-за требования о возврате валютной выручки.

Ранее в СМИ писали, что экспортёры, которые получают выручку за рубежом в рублях, должны покупать на них валюту, переводить в российские банки и там снова менять на рубли уже на внутреннем рынке.

Уточняется, что требование об обязательной продаже валютной выручи установлено указом президента России Владимира Путина.

«Конечно, экономический блок, наверное, будет проверять эту информацию. По крайней мере обратит на неё внимание», — сказал Песков.

Ранее в Центробанке заявили, что объём чистых продаж валюты крупнейшими экспортёрами в октябре составил $12,5 млрд, что способствовало укреплению рубля.