ЦБ связал укрепление рубля с ростом продаж валютной выручки
Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России за октябрь.
«Укреплению национальной валюты в октябре способствовало увеличение объёма чистых продаж валютной выручки экспортёров», — говорится в документе.
Объём продаж составил $12,5 млрд, в то время как в сентябре эти показатели составили $9,2 млрд, а в августе — $7,2 млрд.
Как отмечает Центробанк, рубль укрепился также благодаря повышению ключевой ставки до 15% годовых.
Ранее в ЦБ заявили, что российские граждане в октябре почти втрое нарастили объём нетто-покупок иностранной валюты.