ЦБ связал укрепление рубля с ростом продаж валютной выручки

Объём чистых продаж валюты крупнейшими экспортёрами в октябре составил $12,5 млрд, что способствовало укреплению рубля.

Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России за октябрь.

«Укреплению национальной валюты в октябре способствовало увеличение объёма чистых продаж валютной выручки экспортёров», — говорится в документе.

Объём продаж составил $12,5 млрд, в то время как в сентябре эти показатели составили $9,2 млрд, а в августе — $7,2 млрд.

Как отмечает Центробанк, рубль укрепился также благодаря повышению ключевой ставки до 15% годовых.

Ранее в ЦБ заявили, что российские граждане в октябре почти втрое нарастили объём нетто-покупок иностранной валюты.