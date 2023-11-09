ЦБ: россияне в октябре почти втрое нарастили покупку иностранной валюты
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«Население в октябре нарастило почти в три раза объём нетто-покупок иностранной валюты на бирже и через крупнейшие банки», — говорится в заявлении.
По данным ЦБ, объём приобретённых россиянами валют составил 120,9 млрд рублей. Уточняется, что в сентябре эти показатели составили 40,7 млрд рублей.
Также уточняется, что почти весь объём покупок пришёлся на доллары и евро.
Ранее первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова заявила, что доля безналичных платежей в стране по итогам 2023 года составит 83—84%.