ЦБ: россияне в октябре почти втрое нарастили покупку иностранной валюты

Российские граждане в октябре почти втрое нарастили объём нетто-покупок иностранной валюты, заявили в Банке России.

«Население в октябре нарастило почти в три раза объём нетто-покупок иностранной валюты на бирже и через крупнейшие банки», — говорится в заявлении.

По данным ЦБ, объём приобретённых россиянами валют составил 120,9 млрд рублей. Уточняется, что в сентябре эти показатели составили 40,7 млрд рублей.

Также уточняется, что почти весь объём покупок пришёлся на доллары и евро.

Ранее первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова заявила, что доля безналичных платежей в стране по итогам 2023 года составит 83—84%.