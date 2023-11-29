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Инвестстратег Бахтин спрогнозировал приближение курса доллара к 90 рублям

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Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин выразил мнение, что в ближайшее время курс доллара будет приближаться к 90 рублям.
Инвестстратег Бахтин спрогнозировал приближение курса доллара к 90 рублям
  • РИА Новости

«В силу вступают специфические факторы», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, это в том числе повышенные госрасходы, которые нужно завершить до конца декабря, и активизация спроса на иностранную валюту.

Что касается факторов поддержки курса рубля, то Бахтин отметил увеличение цены на нефть Brent до $82,5 за баррель.

«Фундаментально за рубль продолжают играть обязательные продажи экспортёрами большей части валютной выручки и фактор высокой ставки ЦБ России», — добавил он.

Ранее начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин высказался о возможной динамике курса доллара в ближайшее время.

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