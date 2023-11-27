Аналитик Карпунин спрогнозировал динамику курса доллара на ближайшую перспективу
- РИА Новости
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт напомнил, что в декабре завершается налоговый период, который оказывал поддержку рублю. Также наступает сезонное ослабление отечественной валюты на фоне увеличения госрасходов.
Вместе с тем, отметил Карпунин, есть такие факторы поддержки, как обязательная продажа экспортёрами части валютной выручки.
«В среднесрочной перспективе доллар может колебаться в диапазоне 85—95 рублей», — добавил эксперт.
Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, что тренд укрепления рубля продлится как минимум до начала зимы.