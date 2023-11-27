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Аналитик Карпунин спрогнозировал динамику курса доллара на ближайшую перспективу

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Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин высказался о возможной динамике курса доллара в ближайшее время.
Аналитик Карпунин спрогнозировал динамику курса доллара на ближайшую перспективу
  • РИА Новости

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт напомнил, что в декабре завершается налоговый период, который оказывал поддержку рублю. Также наступает сезонное ослабление отечественной валюты на фоне увеличения госрасходов.

Вместе с тем, отметил Карпунин, есть такие факторы поддержки, как обязательная продажа экспортёрами части валютной выручки.

«В среднесрочной перспективе доллар может колебаться в диапазоне 85—95 рублей», — добавил эксперт.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, что тренд укрепления рубля продлится как минимум до начала зимы.

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