Аналитик Карпунин спрогнозировал динамику курса доллара на ближайшую перспективу

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин высказался о возможной динамике курса доллара в ближайшее время.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт напомнил, что в декабре завершается налоговый период, который оказывал поддержку рублю. Также наступает сезонное ослабление отечественной валюты на фоне увеличения госрасходов.

Вместе с тем, отметил Карпунин, есть такие факторы поддержки, как обязательная продажа экспортёрами части валютной выручки.

«В среднесрочной перспективе доллар может колебаться в диапазоне 85—95 рублей», — добавил эксперт.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, что тренд укрепления рубля продлится как минимум до начала зимы.