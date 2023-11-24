Аналитик Антонов: тренд укрепления рубля продлится как минимум до начала зимы

Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver, рассказал в беседе с RT, что тренд укрепления рубля продлится как минимум до начала зимы.

«По доллару ключевая поддержка находится в промежутке 85—86 рублей, по евро — 94—95 руб. Они являются сопротивлениями для рубля. Фундаментальными факторами в пользу рубля по-прежнему выступают строгий контроль за обязательной продажей экспортной выручки, достаточно жёсткая денежно-кредитная политика Банка России и общая слабость доллара США на глобальных площадках», — объяснил эксперт.

Кроме того, по его словам, пик налоговых платежей приходится на 28 ноября.

«Следовательно, при стабилизации цен на нефть и продолжения ослабления доллара рубль вполне может приблизиться к указанным уровням к 1 декабря. Первые признаки начала коррекции по рублю с долларом появятся в случае закрытия выше 89,2 рубля. А выход за 90,5 рублей сформирует «бычий» импульс для доллара. С начала осени курс доллара снизился на 7,69% с 96,03 до 88,63 рублей. Курс евро снизился на 8% с 104,09 до 96,71 рублей. Тренд укрепления рубля продлится как минимум до начала зимы», — спрогнозировал собеседник RT.

Ранее Антонов прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 88 рублей.