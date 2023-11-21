Аналитик: рубль получает поддержку от подорожания нефти и ослабления доллара

Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver, прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 88 рублей.

«Рубль укрепляется к доллару с 9 октября и ускорился после 21 октября на фоне вынужденной продажи экспортной выручки по указу президента и перед уплатой налогов, а также жёсткой денежно-кредитной политики ЦБ России. Также в последние дни нацвалюта получает поддержку от подорожания нефти и ослабления доллара. Доллар дешевеет из-за снижения доходности десятилетних американских облигаций на фоне ожиданий сохранения ставок ФРС США после данных по инфляции», — рассказал Антонов.

Кроме того, он пояснил, что нефть дорожает из-за удешевления доллара США и ожиданий возможного дополнительного сокращения добычи странами ОПЕК+ в 2023 году.

«Курс доллара снизился до 87,65 рубля. Возможна коррекция до уровня 86 рублей. Ключевая поддержка находится на отметке 84 рубля. Для евро ближайший целевой уровень — 95 рублей», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 88 рублей.